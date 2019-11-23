Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
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