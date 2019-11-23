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Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." - ANKARA
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