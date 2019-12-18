Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. " - ANKARA