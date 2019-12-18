Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. " - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:38 Kaynak: İHA
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