Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
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