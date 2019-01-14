Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Trump'a Erdoğan'ın Mesajı ile Cevap Verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Trump'a Erdoğan'ın Mesajı ile Cevap Verdi

59 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Trump'a Erdoğan'ın Mesajı ile Cevap Verdi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter'da tekrar paylaşarak Trump'a cevap verdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Türkiye, Twitter, Milli Savunma Bakanlığı, Donald Trump, Politika
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Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

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