Milli Savunma Bakanlığı: "TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili,...
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Milli Savunma Bakanlığı: "TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:04 Kaynak: İHA
: " TSK
'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA
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