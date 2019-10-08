Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon...

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon...

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla...

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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