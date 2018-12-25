Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri; Tüm Harekât Alanlarında, Halkın Özlediği,...
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IHAAW110130-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.
IHAAW110130-GEN/25-12-2018
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Türk Silahlı Kuvvetleri
; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye
'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır." 25.12.2018 11: 01: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:07 Kaynak: İHA
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