Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri; Tüm Harekât Alanlarında, Halkın Özlediği,...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri; Tüm Harekât Alanlarında, Halkın Özlediği,...

1 saat önce

IHAAW110130-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW110130-GEN/25-12-2018

- Milli Savunma Bakanlığı: " Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır." 25.12.2018 11: 01: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:07 Kaynak: İHA

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