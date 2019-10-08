Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına...

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir."

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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