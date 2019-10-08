Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu." - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek