Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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