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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar...

38 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı"

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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