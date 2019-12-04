Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]