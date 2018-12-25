Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şanlı Tarihi Boyunca İcra Ettiği Görev ve...

IHAAW105921-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır.

IHAAW105921-GEN/25-12-2018



- Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır." 25.12.2018 10: 59: 21 TSI

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