Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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