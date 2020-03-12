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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek." - ANKARA
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