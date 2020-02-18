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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da süren ve...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." - ANKARA
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