Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştıİSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı
İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları da bir gösteri gerçekleştirdi. Gösterilerde havalanan Türk Yıldızları Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Semalarındaki Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Yıldızlarının kokpit görüntüsü İstanbul manzarasını gözler önüne serdi.
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