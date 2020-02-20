Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı 'Türkiye ABD'den Patriot istedi' iddiasını yalanladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

13 dakika önce

Amerika merkezli Bloomberg'in "İdlib'de Suriye ordusunu durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma füze sistemlerinin talep edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki Türk askerinin şehit olduğunu duyurduğu anlarda ABD'den dikkat çeken bir haber gelmişti. Bloomberg, Türkiye'nin Esed Rejimi'ne karşı kullanmak için ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi talep ettiğini yazdı.

TÜRKİYE'NİN PATRİOT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Ankara'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, Rusya'nın hava desteği sağladığı Suriye ordusunu durdurmak için Washington'dan iki adet Patriot hava savunma füze sistemi talep ettiğini iddia etti. Haberde Ankara'nın Türkiye'nin güney sınırına Patriot konuşlandırarak "Rusya'nın hava desteği verdiği Suriye ordusunun gelecekteki saldırılarını engellemeye uğramadan cezalandırma fırsatının verilmesini talep ettiği" iddiasına yer verildi.

PATRİOT İDDİASI YALANLANDI

Sputnik'te yer alan habere göre; Bloomberg'in "Ankara'nın İdlib için Washington'dan Patriot talep ettiğine" dair iddialarMilli Savunma Bakanlığı yetkililerine soruldu. MSB yetkilileri "Bu haber gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:18 
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