Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

28.08.2022 21:40
Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu açıklanırken, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı - Son Dakika
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