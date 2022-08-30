Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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