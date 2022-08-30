Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti - Son Dakika
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Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti

30.08.2022 23:33
Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan altıncı uçağın da Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan altıncı uçağın da Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca uçağın hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti - Son Dakika

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