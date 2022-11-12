Bakanlık Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu diyerek duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakanlık Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu diyerek duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

12.11.2022 17:50
Bakanlık Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu diyerek duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TACİZ ATEŞİ AÇMANIN BEDELİ AĞIR OLDU"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu. Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Bakanlık Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu diyerek duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Komando, TSK, Güncel, Son Dakika

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