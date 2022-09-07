Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

07.09.2022 12:58
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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