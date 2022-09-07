Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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