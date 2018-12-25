Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki Yolsuzluk Suçlamaları ve Siyasi Sorunlar Karşısında...

Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki Yolsuzluk Suçlamaları ve Siyasi Sorunlar Karşısında...

1 saat önce

IHAAW105832-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW105832-GEN/25-12-2018

- Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz." 25.12.2018 10: 58: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

Benjamin Netanyahu, İsrail, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu

Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Son Dakika! Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:59:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki Yolsuzluk Suçlamaları ve Siyasi Sorunlar Karşısında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]