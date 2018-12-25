Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki Yolsuzluk Suçlamaları ve Siyasi Sorunlar Karşısında...
1 saat önce
IHAAW105832-GEN/25-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz.
IHAAW105832-GEN/25-12-2018
- Milli Savunma Bakanlığı: "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz." 25.12.2018 10: 58: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:05 Kaynak: İHA
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