Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında, 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.