Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara yakalandı - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara yakalandı

06.09.2022 17:18
Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında, 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında, 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Hakkari, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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