Milli Savunma Bakanlığı, yangının söndürülemediği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi gönderdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, yangının söndürülemediği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi gönderdi
04.08.2021 10:20
Muğla'da çıkan orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ederken, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Milli Savunma Bakanlığı, Ören ve Milas bölgeleri için harekete geçti. Bölgeye bir karakol botu ve çıkarma gemisinin sevk edildiğini resmi Twitter hesabından duyuran Bakanlık, ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşların denizden tahliye edileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç halinde halkı denizden tahliye etmek için bir karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildiği duyuruldu.
AÇIKLAMA TWITTER'DAN GELDİ
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.
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