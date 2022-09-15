Rap tarzı müziğin yer aldığı klibin paylaşımında, "Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan 'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü 'özel kliple' kutladı - Son Dakika

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