MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi - Son Dakika
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MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

30.07.2022 12:55
MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı'nın (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı'nın (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı şirketimiz, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 adet Mekanik Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaşmış oldu. Dağlık Karabağ bölgesindeki mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT'lar kardeş Azerbaycan'a hayırlı olsun. Toplamda 20 adet MEMATT'ı kardeş Azerbaycan Ordusu'na kazandıran ASFAT personelimizi de kutluyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Azerbaycan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi - Son Dakika
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