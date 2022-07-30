MSB 13 MEMATT DAHA AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

MSB 13 MEMATT DAHA AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ

30.07.2022 18:52

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı'nın (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı'nın (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bağlı şirketimiz, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 adet Mekanik Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaşmış oldu. Dağlık Karabağ bölgesindeki mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT'lar kardeş Azerbaycan'a hayırlı olsun. Toplamda 20 adet MEMATT'ı kardeş Azerbaycan Ordusu'na kazandıran ASFAT personelimizi de kutluyoruz denildi.

ANKARA, (DHA)-

YORUMLAR
500
NVIDIA RTX 40 serisi performans sonuçları! Beklenenden daha güçlü olacak NVIDIA RTX 40 serisi performans sonuçları! Beklenenden daha güçlü olacak BM Irak Yardım Misyonu'ndan 'tansiyonu düşürme' çağrısı BM Irak Yardım Misyonu'ndan 'tansiyonu düşürme' çağrısı
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB 13 MEMATT DAHA AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
16:02 Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 18:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: MSB 13 MEMATT DAHA AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement