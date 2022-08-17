Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Karaburun/ İzmir kuzeyinde 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB, Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı - Son Dakika

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