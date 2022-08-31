MSB, Yunanistan'ın S-300 tacizi görüntülerini NATO ile paylaşacak - Son Dakika
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MSB, Yunanistan'ın S-300 tacizi görüntülerini NATO ile paylaşacak

31.08.2022 12:27
MSB, Yunanistan'ın S-300 tacizi görüntülerini NATO ile paylaşacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Yunan askeri yetkililerin ise NATO angajman kurallarında 'düşmanca hareket' olarak nitelendirilen davranışı inkar ettiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nın harekete geçtiğini belirtti. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı vurgulanan tacizle ilgili radar görüntülerinin alındığını bildiren kaynaklar, NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığını aktardı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçaklarının, Türk hava sahasını 256 defa ihlal ettiği, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulunduğu aktarıldı. Yunanistan sahil güvenlik botlarının da Türk kara sularını 33 defa ihlal ettiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Yunanistan'ın S-300 tacizi görüntülerini NATO ile paylaşacak - Son Dakika

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