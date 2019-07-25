Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde...
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde...

28 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Adnan Oktar suç örgütünün "silahlanma yöntemi" Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'in iddiasına yanıt: Evine gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]