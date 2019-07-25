Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde...
28 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:00 Kaynak: AA
: "Yurt içinde ve Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi"
MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Adnan Oktar suç örgütünün "silahlanma yöntemi" Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'in iddiasına yanıt: Evine gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz