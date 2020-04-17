Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak, mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.

Bakan Akar, MKEK tarafından üretilen ve "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akar, Türkiye'nin koronavirüs ile amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığının da bu mücadelede üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Akar, "Bu mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

TAMAMEN YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının yeteneklerini geliştirerek koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attıklarını ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Maske, tulum, dezenfektan üretimi devam ediyor. Üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkımızın ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek. Sağlık Bakanlığındaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun seri üretimini gerçekleştireceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

HAFTADA 500 ADET ÜRETİLECEK

Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini vurgulayan Akar, "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek." diye konuştu.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Akar, "Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

TERHİS VE ASKERLİK CELPLERİ

Terhis ve celplerin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığının hatırlatılması üzerine ise Bakan Akar, kararın, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Bu konuyla ilgili daha önce geniş açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede Silahlı Kuvvetler olarak biz de ülke genelinde alınan tedbirlere paralel olarak çeşitli tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Bizim temel amacımız Mehmetçik'i, Türk Silahlı Kuvvetlerini olabildiğince bu musibetten korumaktır. Bunun için tedbirlerimizi aralıksız ve tavizsiz sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tedbirlerin temelinde ise hareketliliğin durdurulması söz konusu. Bu konuda ülke çapında birçok tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Biz de hareketi minimize etmeye yönelik üzerimize düşen tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bedelli askerlik alımını durdurduk. Bunu erteledik, askerlik görevini daha sonra bir ay süreyle yapacaklar. Bu arada celpleri de durdurduk. Celpler de durduğu için Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayabilmek, büyük ve kahramanlıkla sürdürülen 6 büyük operasyonunun kazasız, belasız devamı için mevcut askerlerimizin de kalması gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan terhisleri de erteleme durumu söz konusuydu. Bu yapıldı. Bu mücadelenin hep birlikte omuz omza sürdürülmesi gerekiyor. Halkımızın bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerine gösterdiği sevgi, güven ve duasını bu konuda da göstermesini bekliyoruz. Bugünler önemli günler. Bu konudaki önlemleri omuz omza alarak hep birlikte inşallah sağlıklı günlere ulaşacağız."

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

MEHMETÇİK AİLELERİNE MESAJ

Mehmetçik ailelerine bir mesajının olup olmadığı sorulan Akar, "Bizim esas amacımız; Mehmetçiğimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve halkımızın sağlığını korumaktır. Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri tüm faaliyetlerimizde, operasyonlarımızda sevgisiyle güveniyle ve duasıyla bizleri destekledi. Bu konuda da Mehmetçiğimizin kıymetli ailelerinden sabırla bizi desteklemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

"SAHRA" SOLUNUM CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:56 Kaynak: AA

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