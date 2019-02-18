Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde Devam Eden Operasyonel Faaliyetler...
1 saat önce
IHAAW130519-GEN/18-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
IHAAW130519-GEN/18-02-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Zeytin
Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." 18.02.2019 13: 05: 19 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu
Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek