Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde Devam Eden Operasyonel Faaliyetler...

Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde Devam Eden Operasyonel Faaliyetler...

1 saat önce

IHAAW130519-GEN/18-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW130519-GEN/18-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." 18.02.2019 13: 05: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

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