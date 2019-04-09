Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 31 Mart 2019 Tarihinde Teröristlerin Havan...

Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 31 Mart 2019 Tarihinde Teröristlerin Havan...

4 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:19 Kaynak: İHA
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