Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde kademe adı verilen yerde henüz... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde kademe adı verilen yerde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonları yangına müdahale etmek için seferber olmuş durumda. - İSTANBUL