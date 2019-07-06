Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı...
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Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı..., System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:03 Kaynak: AA
PKK, Güncel
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