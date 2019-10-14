Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li...
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Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
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