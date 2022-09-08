"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" açıldı

08.09.2022 13:12
"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" açıldı

Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen "Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu" sergisi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen "Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu" sergisi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, Vadistanbul AVM ile Tepe Nautilus AVM'de açıldı.

Arşiv fotoğraflarının yanı sıra arşiv belgelerinin Türkçe açıklamalarıyla birlikte yer aldığı eş zamanlı sergiler bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" açıldı - Son Dakika
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