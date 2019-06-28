MSB açıkladı: Saldırıların ardından rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

RUSYA'NIN ANKARA ATAŞESİ GENELKURMAY'A ÇAĞRILDI

Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri başarıyla süren Pençe Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

PENÇE HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 60'A ULAŞTI

Açıklamada, 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece Pençe Harekatı ile bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu.

Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.