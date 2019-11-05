Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin...
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Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:46 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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