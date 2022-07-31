MSB, İran'a bir yardım uçağının daha gönderilmesinin planlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sel felaketinin yaşandığı İran'a ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ulaştıracak bir uçağın daha gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği belirtilerek, "Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yardım malzemelerinin yüklendiği uçağa ait fotoğraflar da yer aldı.