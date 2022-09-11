Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

11.09.2022 17:26
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika

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