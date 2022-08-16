Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı

16.08.2022 12:38

Milli Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'ın kötü muamelesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği düzensiz göçmen grubunun kurtarılma anlarına ait görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'ın kötü muamelesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği düzensiz göçmen grubunun kurtarılma anlarına ait görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

Ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi

Öte yandan göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi. Göçmenler dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleyi maruz kaldıklarını anlattı. Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, Yunan birliklerinin elinde aynı durumda yüzlerce kişinin halen yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. - ANKARA

YORUMLAR
500
MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı Yunan polisi Meriç nehrindeki göçmenlere ulaştı Yunan polisi Meriç nehrindeki göçmenlere ulaştı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Göçmen, Meriç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:00:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmetçik, Yunanistan'ın kötü muamelesinden kaçan düzensiz göçmenleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement