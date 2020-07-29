Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki yaptığımız operasyonel faaliyetlerimizin yanı sıra oradaki arkadaşlarımız aynı zamanda büyük insanlık faaliyetlerini de yerine getiriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki yaptığımız operasyonel faaliyetlerimizin yanı sıra oradaki arkadaşlarımız aynı zamanda büyük insanlık faaliyetlerini de yerine getiriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta düzenlenen törende personel ile bayramlaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcılarının yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Akar, tüm personelin Kurban Bayramını kutladı.

Karada, denizde, havada başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Akar, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece-gündüz demeden yapılması gereken ne varsa yerine getirdiklerini bildirdi.

"Yüzlerce okulda binlerce öğrenci orada eğitimlerine devam ediyor"

Ülkenin ve milletin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda mücadelenin 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerin büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirildiğini belirtti. Bakan Akar, şunları söyledi:

"Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki yaptığımız operasyonel faaliyetlerimizin yanı sıra oradaki arkadaşlarımız aynı zamanda büyük insanlık faaliyetlerini de yerine getiriyor. Yüzlerce okulda binlerce öğrenci orada eğitimlerine devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimiz elinden gelen desteği ilgili kurum ve kuruluşlar ve bakanlıklarla koordineli şekilde sağlamak suretiyle oradaki bölge halkına sağlık desteği de sağladı. Elektrik, yol, su konularındaki sıkıntıların aşılmasında da yine Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ellerinden gelen gayreti gösterdiler, gösteriyorlar."

Libya'daki gelişmeler

"500 yıldan beri beraber olduğumuz Libyalı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürmekteyiz" diyen Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Ateşkesi, istikrarı, siyasi, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Libya hepimizin amacı. Bu konuda elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Libya bizim denizden komşumuz. 500 yıl birlikte yaşadığımız, ortak değerlerimiz, tarihimiz olan bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla onlara ilgisiz kalamazdık, kalmadık" ifadelerini kullandı.

Libya'daki çalışmaların BM tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerine getirildiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Biz bu çerçevede orada askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık ve yardım çerçevesinde bulunuyoruz. Oradaki arkadaşlarımız da büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve akılla oradaki faaliyetlere önemli katkılar sağlıyorlar. Daha önce darbeci Hafter grubu Trablus'u düşürmeye çok yaklaşmışken askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık konularında karada, denizde, havada yaptırılan yardım ve desteklerle oradaki dengeler değişti. Şu anda orada kısmi de olsa bir rahatlama var. Bu rahatlamanın, ateşkesin sürekli olmasına gayret gösteriyoruz. Böylece istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz."

"Provokatif olaylar bir an önce önlenmeli"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin ibadete açılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Türk ve İslami değerlere karşı bir takım saldırılar başladı. Bayrak yakma gibi son derece çirkin faaliyetler yürütülüyor. Bunların hepsini şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunların acizlikten meydana gelen olaylar. Gerginliğin tırmandırılmaması için bu provokatif olayların bir an önce durdurulması, önlenmesi lazım. Ayasofya Camii'nin açılması da tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakkıdır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları dışında hiç kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı kararlara saygı duymak durumundadır."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kendisine verilen görevleri yapabilmek için milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirten Bakan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu istikamette yürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece kendisi, ülkesi, milletiyle ilgili değil ayrıca içinde bulunduğu ittifaklarla ilgili NATO, BM, AB, AGİT dahil diğer ikili anlaşmalar çerçevesinde kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla, fedakarlıkla yerine getirdi, getirmeye devam ediyor" dedi.

Ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarının Kurban Bayramını kutlayan Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Hulusi Akar, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni - Son Dakika

Son Dakika

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