Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu., System.String[]

Milli Savunma Bakanlığında, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların yönetildiği merkezden Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" dedi. - ANKARA

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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