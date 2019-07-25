Milli Savunma Bakanlığında kritik 'güvenli bölge' toplantısı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin toplantısında, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası harekat masada yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve TSK
komuta kademesinin toplantısında, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmeler ve Fırat
'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası harekat masada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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