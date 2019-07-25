Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığında kritik 'güvenli bölge' toplantısı
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Milli Savunma Bakanlığında kritik 'güvenli bölge' toplantısı

31 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin toplantısında, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası harekat masada yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığında kritik 'güvenli bölge' toplantısı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin toplantısında, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası harekat masada yer aldı.
Hulusi Akar, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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