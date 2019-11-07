Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu

7 saat önce

-Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu - ANKARA.

-Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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