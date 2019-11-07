Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu
7 saat önce
-Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu - ANKARA.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:32 Kaynak: AA
-Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım Atatürk'ü Anma videosu - ANKARA
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