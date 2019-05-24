Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı"

Milli Savunma Bakanlığından "ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı"

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından
Milli Savunma Bakanlığı, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/ Konya'da 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın da katılımı ile başarıyla icra edilen uluslararası ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
Konya, Romanya, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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