Milli Savunma Bakanlığından "ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı"
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/ Konya
'da 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Azerbaycan
, KKTC
, İngiltere
, Pakistan
, Katar
ve Romanya
'nın da katılımı ile başarıyla icra edilen uluslararası ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı. - ANKARA
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