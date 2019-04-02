Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir'deki Törene İlişkin Açıklama
43 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de düzenlenen törene ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı
, bugün Anıtkabir
'de düzenlenen törene ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenler 'Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:11 Kaynak: İHA
Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri
Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi