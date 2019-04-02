Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir'deki Törene İlişkin Açıklama

Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir'deki Törene İlişkin Açıklama

43 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de düzenlenen törene ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir'deki Törene İlişkin Açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de düzenlenen törene ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenler 'Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine' uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:11 Kaynak: İHA

Anıtkabir, Güncel
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