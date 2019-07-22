Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i...
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Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:45 Kaynak: AA
Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı