Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatının saat 16.00'da başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatının saat 16.00'da başladığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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