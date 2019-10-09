Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan...

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlanan 'Barış Pınarı Harekat Planı' Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." - ANKARA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:34 Kaynak: İHA
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